Deputado italiano diz ter comunicado às autoridades endereço de Carla Zambelli em Roma

A- A+

O deputado italiano Angelo Bonelli informou as autoridades sobre o endereço onde Carla Zambelli (PL-SP) estava em Roma. A parlamentar brasileira foi presa pela Interpol nesta terça-feira, depois de mais de dois meses foragida da Justiça brasileira. Zambelli foi condenada dez anos de prisão pela invasão hacker ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

"Carla Zambelli está em uma casa em Roma. Dei o endereço à polícia, e a polícia já identificou Zambelli, escreveu Bonelli no post.

A prisão de Zambelli foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após um pedido protocolado pela Procuradoria-Geral da República depois de Zambelli anunciar que havia saído do Brasil. Ao decretar a prisão, o magistrado afirmou que houve uma "inequívoca" intenção "de se furtar à aplicação da lei penal".





Carla #Zambelli e’ in una casa a Roma. Ho comunicato alla polizia l’indirizzo ed in questo momento la polizia ha identificato Zambelli.

Carla Zambelli está em um apartamento, em Roma. Forneci o endereço à polícia, neste momento a polizia esta identificando Zambelli. pic.twitter.com/UWDg3j7Hen — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) July 29, 2025

A deputada foi condenada em maio, pela Primeira Turma do STF, por invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica, pela suspeita de invasão ao sistema do CNJ. O hacker Walter Delgatti também foi condenado a oito anos e três meses de prisão. Ambos foram acusados de forjar documentos falsos e incluí-los no sistema, incluindo um mandado de prisão falso contra Moraes e uma falsa ordem de quebra de sigilo bancário do ministro.

Veja também