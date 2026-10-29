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Investigação Deputado italiano que 'entregou' Zambelli pede investigação sobre cidadania de Bolsonaros Angelo Bonelli cobra explicações de ministérios do país após candidato a presidente derrotado no Brasil utilizar documento para cruzar a fronteira

O deputado italiano Angelo Bonelli, que informou às autoridades do país o endereço da ex-deputada Carla Zambelli (PL), no ano passado, quando a parlamentar chegou a ser presa pela Interpol, pediu uma investigação sobre o processo de concessão da cidadania do país aos irmãos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. O candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais usou seu passaporte da Itália para entrar na Argentina, de onde seguiu para aos Estados Unidos, fugindo de ordens de restrição das autoridades brasileiras.

Bonelli, do partido Europa Verde, cobrou explicações aos ministérios das Relações Exteriores e do Interior da Itália sobre a cidadania aos Bolsonaro, Flávio e Eduardo, ex-deputado que está autoexilado nos Estados Unidos desde o ano passado, a receberam em 2023; Carlos, senador eleito que permanece no Brasil, em 2024.

Os irmãos requereram a concessão da cidadania pelo princípio do jus sanguinis, por descendência, com base na origem de um ascendente do ex-presidente Jair Bolsonaro nascido no Norte do país europeu. No ofício, o deputado questiona a celeridade da conclusão do processo, deferido em um ano.

A RFI teve acesso ao ofício enviado aos ministérios nesta quarta-feira (28). O governo italiano confirmou ao parlamentar que os irmãos entraram com a solicitação na Embaixada da Itália em Brasília apenas nove dias depois de Jair Bolsonaro ser derrotado por Lula (PT) no segundo turno de 2022. Na ocasião, assim como o filho Flávio, o ex-mandatário não aceitou o resultado das urnas.

O ofício questiona como os irmãos conseguiram o reconhecimento em um ano, já que o tempo de espera por uma convocação no consulado pode chegar a uma década, dado o volume de pedidos de brasileiros. Segundo Bonelli, quando Flávio e Eduardo obtiveram a cidadania, havia pessoas na fila inscritas desde 2018. Naquele ano, destaca o ofício, pendiam 112 mil pedidos.

No documento, Bonelli menciona que Flávio é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro e irregularidades, por exemplo, no financiamento do filme Dark horse, sobre seu pai. O texto ainda cita a ex-deputada Carla Zambelli, que também tem cidadania italiana — condenada à prisão no Brasil pela invasão de sistemas da justiça e por perseguir um homem armada, ela fugiu para a Itália, chegou a ficar presa dez meses e agora aguarda em liberdade a decisão sobre uma possível extradição.

"O caso da ex-deputada (...) demonstra o risco de a cidadania italiana ser usada para escapar à Justiça do próprio país", ressalta o parlamentar.

Bonelli requereu a abertura de uma investigação administrativa sobre o andamento dos processos e solicitou informações sobre etapas dos pedidos dos Bolsonaros e de outras pessoas à espera da cidadania.

"A lei deve ser igual para todos: para os pobres coitados que esperam há dez anos e para os filhos dos poderosos", destacou o deputado à RFI.

Não há data para uma resposta ao deputado, que deve ser proferida oralmente em plenário.

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