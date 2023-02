Deputado Luciano Bivar é reeleito para a 1ª secretaria da Câmara Federal

A- A+

A dobradinha PP x UB (União Brasil) na composição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados deu certo. Reeleito, o presidente Arthur Lira (PP-AL) cumpriu tudo que acertou na distribuição dos cargos com os partidos. Saiu em vantagem o deputado Luciano Bivar (UB), reeleito nesta quarta (01) para a Primeira-Secretaria da Casa. Na prática, é o prefeito da Câmara, administrando um orçamento anual da ordem de R$ 40 bilhões.

Deputado Mendonça Filho tentou embate

De última hora, o deputado pernambucano Mendonça Filho quis medir forças com Bivar, mas acabou desistindo a pedido de Lira, que já havia dado a sua palavra a Bivar que, como ele, também seria reconduzido para o cargo, um dos mais cobiçados da Casa. Mendonça ainda chegou a sondar o ambiente, para saber se havia espaço para uma candidatura contraponto ao atual primeiro-secretário.

“Era muito ruim ele entrar, porque o que se cumpre são os acordos partidários”, disse o deputado Renildo Calheiros (PCdoB), que adentrou no plenário da Câmara com os panfletos de todos os candidatos que estavam disputando os cargos na Mesa. Para ele, prevaleceu o bom senso por parte de Mendonça Filho.

Lira deu mais espaço para aliados próximos

Na chapa que montou para dirigir a Câmara, Lira deu mais protagonismo a seus aliados mais próximos. O Republicanos e o União Brasil acumularam a vice-presidência e a primeira-secretaria — que controla as despesas da Câmara — com os presidentes nacionais das legendas, Marcos Pereira (SP) e Luciano Bivar (PE), respectivamente, nos principais cargos na mesa diretora indicada por Lira.

O PT emplacou a deputada Maria do Rosário (PT-RS) na Segunda-Secretaria, uma vaga de menor importância, cargo que já ocupava durante o governo Jair Bolsonaro (PL). O atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), ficou com a segunda vice-presidência. Dois deputados do Centrão, Júlio César (PSD-PI) e Lúcio Mosquini (MDB-RO) ocupam a terceira e quarta secretarias.

Veja também

Blog da Folha Álvaro Porto assume a presidência da Assembleia Legislativa de Pernambuco