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partido liberal Deputado Marcelo Aguiar, do PL, é preso após disparo de arma de fogo em casa noturna de SP Político tem 53 anos e integra a chamada bancada evangélica da Alesp

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) foi detido na madrugada desta segunda-feira, 19, após um disparo acidental de arma de fogo em uma casa noturna na região do Itaim Bibi, em São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações registradas pela polícia, o disparo ocorreu durante uma confusão no estabelecimento quando Aguiar caiu no chão com o armamento.

A equipe de segurança retirou o deputado do local e o desarmou.

O gerente da casa noturna acionou a Polícia Militar, que apreendeu a pistola Glock G42, calibre .380, utilizada no episódio.

O Estadão tenta contato com a defesa do parlamentar. O espaço segue aberto para manifestação.

Imagens feitas na chegada à delegacia mostram o parlamentar com dificuldade para sair da viatura e caminhar até o prédio, sendo auxiliado por policiais militares. Após prestar esclarecimentos Aguiar foi liberado.

A Polícia Militar informou que o deputado tinha porte de arma válido.

Além da pistola, um veículo que seria utilizado por ele, identificado com placa oficial da Assembleia Legislativa (Alesp), também foi apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Aguiar tem 53 anos e integra a chamada bancada evangélica da Alesp. Cantor sertanejo gospel, foi eleito vereador da capital em 2008 e deputado federal em 2010. Em 2022, concorreu a uma vaga na Alesp, mas ficou na suplência e assumiu o mandato em 2025, após Helinho Zanatta (PSD) ser eleito prefeito de Piracicaba.

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