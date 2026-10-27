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Polícia Federal Deputado Marcelo Queiroz volta a ser alvo da PF em investigação sobre castração de animais Segunda fase da Operação Castratio apura suspeitas de fraudes em licitações e contratos do governo do Rio; escritório do deputado foi alvo de buscas nesta terça-feira (27)

O deputado federal reeleito Marcelo Queiroz (PSDB) voltou a ser alvo da Polícia Federal (PF) na segunda fase da Operação Castratio, deflagrada nesta terça-feira, suspeito de fraudes em contratos do governo estadual para a castração e esterilização de animais, segundo o g1. A investigação apura suspeitas de fraude em licitações e contratos da Secretaria estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa).

Os policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento nas irregularidades. Entre os endereços alvos das buscas está o escritório do parlamentar. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Na primeira fase da operação, realizada em maio deste ano, Queiroz também foi alvo de buscas em uma investigação sobre supostas fraudes em contratos do governo estadual para a castração e a esterilização de animais.

O GLOBO entrou em contato com o deputado, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Quem é Marcelo Queiroz

Marcelo André Cid Heráclito do Porto Queiroz foi reeleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2026, com 58.739 votos, o equivalente a 0,66% dos votos válidos no estado. Ele declarou R$ 8 milhões em bens à Justiça Eleitoral.

Carioca e advogado, Queiroz já foi vereador, deputado estadual e secretário municipal de Meio Ambiente do Rio durante a gestão de Marcelo Crivella. Também ocupou o cargo de secretário estadual de Meio Ambiente nos governos de Wilson Witzel e Cláudio Castro.

Em 2022, foi eleito deputado federal com 73.728 votos. Dois anos depois, concorreu à Prefeitura do Rio, mas terminou em quarto lugar, com 74.996 votos (2,44% dos votos válidos), na eleição vencida por Eduardo Paes (PSD).

Relembre a primeira fase

Na primeira fase da Operação Castratio, em maio deste ano, o deputado federal Marcelo Queiroz foi abordado por agentes da Polícia Federal no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, quando se preparava para embarcar para Brasília. Na ocasião, os policiais apreenderam seu celular.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos municípios de Itaocara, Macaé, Niterói e Rio de Janeiro, além de São Roque e Mairinque, em São Paulo.

A investigação apurou suspeitas de irregularidades em contratos firmados entre o governo estadual e empresas privadas, incluindo possíveis fraudes em licitações, direcionamento de contratos e superfaturamento. Segundo as apurações, o montante dos contratos sob suspeita chega a R$ 200 milhões.

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