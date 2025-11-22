A- A+

OPOSIÇÃO Deputado Marcon cobra Hugo Motta por votação da anistia após prisão de Jair Bolsonaro Marcon afirmou que Moraes está fazendo pressão para que os EUA retire seu nome da Lei Magnitsky

O deputado Federal e vice-líder da oposição pelo Podemos, Maurício Marcon, postou um vídeo na rede social X dizendo que Jair Bolsonaro não foi preso pelo ato de 6 de janeiro, que chamou de "golpe fictício criado por Alexandre de Moraes", mas sim a pedido da Polícia Federal por questão de ordem pública.

JAIR BOLSONARO PRESO pic.twitter.com/2dUUmAyMNJ — Mauricio Marcon (@Maubmarcon) November 22, 2025

O político questionou Hugo Motta sobre votação de anistia e afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, está fazendo uma pressão para que os Estados Unidos retire seu nome da Lei Magnitsky.

"Não se sabe qual é a ameaça, já que ele está calado a mais de 100 dias, preso injustamente em prisão domiciliar. Censurado", diz o deputado, acrescentando ainda que "o que estão fazendo o esse homem, ex-líder do País, que já foi investigado diuturnamente e nada se encontrou", afirmou.

"Chegou a hora do Congresso Nacional tomar uma posição firme em relação a anistia. Votei em Hugo Motta a pedido do presidente Jair Bolsonaro porque tinha um acordo de pautar a anistia para que os representantes do povo pudessem decidir se seria aprovada ou não e Hugo Motta descumpriu seu acordo até aqui", explicou.

O deputado disse ainda que Bolsonaro está doente devido a facada que levou durante a campanha eleitoral. "Bolsonaro tem problemas de saúde grave. Bolsonaro quase perdeu a vida pelo país", disse.

