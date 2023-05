A- A+

Congresso Deputado Mário Frias xinga e tenta tomar celular de jornalista Cena foi grava no próprio celular do jornalista Guga Noblat, que relatou agressão no Twitter

Na tarde desta quinta-feira (11), durante uma sessão da comissão da comunicação da Câmara dos Deputados, o deputado federal Mário Frias (PL-SP) tentou tomar o celular do jornalista Guga Noblat, que estava filmando a sessão. Além disso, o parlamentar insultou Noblat, chamando-o de "anãozinho".

O momento foi registrado pelo próprio Noblat em seu celular e publicado em sua conta no Twitter. O vídeo mostra Frias se levantando e se dirigindo ao jornalista, que estava próximo.

Enquanto tentava tomar o celular de Noblat, o deputado proferiu o insulto: "Não sabia que tu era um anãozinho", diz Frias no vídeo.

O vídeo não mostra o que aconteceu antes ou depois da ação de Frias. Até o momento, nem o deputado nem a assessoria de imprensa do PL-SP se pronunciaram sobre o ocorrido.

Em seu perfil pessoal, no Twitter, Guga Noblat descreveu a situação. "O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de 'anão', aí quando fui grava-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário", escreveu.

"Eu sequer tinha me dirigido ao Mário Frias. Ele veio para cima de mim com ofensas pq no ano passado eu o entrevistei no Morning Show e abordei questões sobre suspeitas de corrupção contra ele, como não soube responder, está no ódio até hoje pelo visto", concluiu.

