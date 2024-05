Deputado pastor quer proibir encenação de sexo em shows e cita Madonna: "Cachorrada"

A- A+

Três dias após o show da cantora pop Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) subiu na tribuna na tarde de quarta-feira (8) para divulgar um projeto de lei que veda a encenação de sexo em eventos públicos. Em sua fala, ele chegou a citar o nome da artista, a quem se referiu como "Dona Madonna".

"Como proteger as nossas crianças da erotização aceitando o que aconteceu em espaço público, por dona Madonna, que chegou aqui no seu palanque e fez práticas de sexo, masturbação, práticas de sexo anal estimulado. Todo tipo de "molequeira" e cachorrada foi feito para as câmeras" afirmou o parlamentar.

Nesta quarta-feira, Pastor Sargento Isidório sugere proibir a prática, simulação ou encenação de atos sexuais explícitos em evento públicos em que crianças ou adolescentes estejam presentes. A proposta estabelece multas e até mesmo prisão em flagrante para artistas que descumprirem.

Segundo a proposta, a possível lei visa "promover o respeito aos valores morais e à dignidade humana, bem como proteger a integridade física e psicológica dos cidadãos, especialmente crianças e adolescentes".

"A prática, simulação ou encenação de atos sexuais explícitos, de nudez, sexo oral, sexo anal, masturbação ou qualquer outro ato libidinoso em locais de acesso público causam constrangimento, desconforto e até mesmo trauma nas pessoas que são expostas involuntariamente a tais situações", justifica o deputado no texto apresentado à Câmara.

Eleito em 2018, Pastor Sargento Isidório cumpre seu segundo mandato. Autointulado "ex-gay", o parlamentar chamou atenção durante a posse do presidente Lula (PT) por estar fardado e segurando uma bíblia.

