A- A+

processo disciplinar Deputado pede ao Exército processo disciplinar contra general após acusar militar de intimidação Marcel van Hattem (Novo-RS) afirma ter sido alvo de ameaça dentro da Câmara e pode pedir descredenciamento do chefe da assessoria parlamentar da Força

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) informou que pedirá a abertura de um processo disciplinar contra o chefe da assessoria parlamentar, general Emílio Vanderlei Ribeiro, após ter sido alvo de "intimidação". Em nota, o parlamentar disse que o episódio ocorreu na quarta-feira.

Um vídeo, divulgada por perfis de aliados de Van Hatten, mostra uma discussão entre o deputado e o militar.

O chefe da assessoria parlamentar do Exército, segundo o deputado do Novo, tentava o dissuadir de levar adiante a convocação do comandante do Exército, general Tomás Paiva, para prestar esclarecimentos à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. Procurado, o Exército Brasileiro não se manifestou sobre o caso.

Depois do episódio, o deputado voltou a defender a presença de Tomás Paiva no colegiado para que ele explique o que classificou como uma postura “vacilante” diante de “desejos” do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“É inacreditável que alguns representantes do generalato do Exército busquem ameaçar parlamentares dentro da Câmara por causa de suas opiniões. A censura feita por Alexandre de Moraes passou a ser ensinado ao Comandante Tomás e a seus subordinados imediatos de ocasião? Essa postura mancha a reputação e a história do Exército brasileiro sobre o qual respeito como instituição”, declarou o deputado.

Além do pedido de processo disciplinar, o parlamentar informou que pretende registrar ocorrência na Polícia Legislativa da Câmara e solicitar o descredenciamento do general Emilio da função de chefe da assessoria parlamentar do Exército no Congresso.

A oposição na Câmara também afirmou que pretende adotar medidas para evitar novos episódios semelhantes, incluindo a possibilidade de restringir o acesso do oficial às dependências do Legislativo.

Veja também