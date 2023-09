Deputado propõe 'Dia da Facada Nunca Mais' em data que Bolsonaro sofreu ataque em 2018

A- A+

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) quer tornar 6 de setembro o "Dia da Facada Nunca Mais", data em que há cinco anos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu um atentado durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). Em texto protocolado na Câmara, o parlamentar afirma que a facada sofrida pelo ex-mandatário pode representar o "combate aos atentados à vida de políticos".

O projeto do aliado do ex-presidente propõe, além da mudança no calendário, que atividades educativas, tais como palestras e debates, sejam promovidos na data para que ocorra uma "conscientização sobre a importância do respeito à vida e à integridade dos políticos, bem como ao fortalecimento da democracia e ao combate à violência política". Caso seja aprovado, veículos que pertencem ao estado passariam a promover campanhas informativas sobre o tema.

Além da facada desferida por Adélio Bispo de Oliveira em Bolsonaro, Hélio Lopes cita outros atentados com políticos para justificar sua proposta, inclusive de nomes da esquerda como o ex-prefeito de Campinas (SP) Toninho do PT. Em 2001, o paulista foi assassinado à tiros durante o exercício de seu mandato.

