A- A+

POLÍTICA Deputado que ameaçou Flávio Dino a ir "buscar sua arma" ironiza ministro: "Veio nada, cagão" Fala ocorreu em audiência na Câmara dos Deputados em que o titular do Ministério da Justiça foi convocado, mas não compareceu

Após ter ameaçado Flávio Dino em fevereiro, o deputado Sargento Fahrur rememorou o episódio em que desafiou o ministro: "Vem buscar minha arma aqui, seu merda", disse à época. Em audiência na Comissão de Segurança Pública em que Dino não compareceu, Fahrur ironizou o integrante do primeiro escalão de Lula.

"Em meados de fevereiro, em um evento na Câmara dos Deputados, eu desafiei ele a vir buscar minha arma. Falo para cada um de vocês: veio nada, cagão", disse.

Em seguida, o parlamentar afirmou que Dino irá mandar a Polícia Federal "buscar" por ele, insinuando uma suposta interferência do ministro na corporação. O episódio que Fahrur se refere ocorreu em um evento pró-armas:

"Falaram nesse governo em tirar o porte de arma inclusive do policial aposentado, da reserva. Em muitos casos, estarão condenando esses policiais a morte. Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar dando coronhada e tiro em cabeça de vagabundo (...) Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui, seu merda", afirmou.

O caso gerou grande repercussão e, à época, o PSB acionou o Conselho de Ética da Casa. Esta ação ainda não foi pautada internamente.

A ausência de Dino nesta terça-feira foi justificada com um ofício enviado meia hora antes do início da sessão informando que não iria por causa da operação “Bad Vibes”, que cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, em 12 estados, nesta manhã. O ministro pediu para que uma nova data seja remarcada em uma Comissão Geral no plenário.

Veja também

salários Técnicos do TCU defendem que pisos de saúde e educação sejam aplicados só a partir de 2024