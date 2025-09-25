A- A+

Câmara dos Deputados Deputado que apoiou Bolsonaro deve ser relator do processo que pode levar à cassação de Eduardo Além de Marcelo Freitas (União-MG), foram sorteados Duda Salabert (PDT-MG) e Paulo Lemos (PSOL-AP

O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) deve ser confirmado nesta sexta-feira como relator no Conselho de Ética da Câmara do processo que pode resultar na cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar apoiou as campanhas de Jair Bolsonaro em 2018 e 2022.

Na última terça-feira, quando o colegiado instaurou o procedimento, o sorteio incluiu ainda os deputados Duda Salabert (PDT-MG) e Paulo Lemos (PSOL-AP). Oposicionistas a Eduardo, os dois provavelmente fariam relatórios por sua cassação.

Para aliados, a escolha do parlamentar do União Brasil funciona como um “cartão amarelo”, e não um “cartão vermelho” imediato. Ainda assim, a avaliação majoritária na Casa é que Eduardo dificilmente escapará de perder o mandato.

No mesmo dia do sorteio, Duda gravou um vídeo para as suas redes sociais que, segundo interlocutores do presidente do colegiado, Fábio Schiochet (União-PR), impossibilitaram que a relatoria ficasse com ela:

— Eu fui sorteada na lista tríplice como um dos nomes que pode decidir se Eduardo será ou não cassado. Logo eu, que tenho uma relação íntima. Em 2022, quando lancei minha candidatura ao Senado, Eduardo compartilhou uma mensagem de ódio contra mim. Depois disso, bolsonaristas exigiram minha demissão na escola em que trabalhava.

A declaração foi interpretada como um adiantamento de voto pela cassação e, por isso, acabou descartada como opção de relatoria.

Marcelo Freitas é visto como um nome de perfil mais discreto. Ex-delegado da Polícia Federal, ele auxiliou em Minas Gerais a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018 e relatou a PEC da Previdência, principal reforma do governo.



Sua trajetória, no entanto, teve reviravoltas: no racha do PSL em 2019, ficou ao lado de Luciano Bivar e se afastou do núcleo mais próximo do bolsonarismo. Três anos depois, voltou a declarar apoio à reeleição do presidente.

— O União Brasil em Minas Gerais apoiará Jair Messias Bolsonaro porque compreende que, entre as propostas colocadas, essa é a melhor opção para o nosso país — disse, à época.

A escolha do relator ocorre em meio a um processo que pode resultar na perda de mandato de Eduardo. O PT acusa o deputado de ultrapassar os limites do cargo ao, desde fevereiro, se dedicar no exterior a articular sanções contra autoridades brasileiras e atacar de forma reiterada o Supremo Tribunal Federal. Fora do país há sete meses, Eduardo também enfrenta processo administrativo por faltas não justificadas.



A tentativa de blindagem via indicação à liderança da Minoria foi barrada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sob o argumento de que o posto não pode ser ocupado por quem reside fora do Brasil.

Nos bastidores, deputados avaliam que a escolha iminente por Freitas representa um alívio imediato para Eduardo, mas não encerra o risco da cassação. A leitura é de que ele ganhou tempo, já que a condução do processo nas mãos do parlamentar do União Brasil tende a ser “menos hostil”.

