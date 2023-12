Deputado que levou tapa de petista fez registro em delegacia e partido vai acionar Conselho de Ética

A- A+

Vítima de um tapa no rosto durante a sessão de promulgação da Reforma Tributária no plenário da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, o deputado Messias Donato (Republicanos-ES) registrou o caso na corregedoria legislativa contra o também deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ).

De acordo com Donato, o registro policial e a realização de um exame de corpo de delito podem lhe dar segurança jurídica quanto ao caso. Em outra frente, o seu partido, o Republicanos, ingressará com uma representação no Conselho de Ética com um pedido de cassação do mandato de Quaquá.

Donato relata uma noite em claro, com direito a crises de choro, e afirma "ter medo" de sofrer novas agressões do colega de parlamento.

— A liderança do Republicanos fará os encaminhamentos necessários para que o Conselho de Ética tome as medidas cabíveis. Mas, em paralelo, recorri à corregedoria da Polícia Legislativa, com exames feitos no Instituto Médico Legal. Preciso me resguardar. Sofri uma agressão e estou abalado emocionalmente. Enquanto isso, Quaquá diz que pode voltar a fazer algo similar. Ele precisa de um exame psicológico. Confesso que depois das declarações dele, tenho medo — afirma.

Donato diz que ainda sofre com crises de choro e insônia, depois do episódio.

— Passei a noite em claro, tive crises de choro, a minha família me viu sendo agredido, sou pai. Se nunca houve cassação por quebra de decoro, este caso deve servir como exemplo no Conselho de Ética. Senão, vamos abrir um precedente para que outros parlamentares ajam desta maneira. O plenário da Câmara não é octógono de MMA — completa.

Como mostra um vídeo compartilhado por bolsonaristas nas redes sociais, Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, usa um termo homofóbico ("viadinho") para ofender Donato e logo depois dá um tapa no rosto do colega.

A reportagem procurou Quaquá, que não respondeu aos contatos.

Lira condena entreveros

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou à GloboNews que a agressão de Quaquá a Donato (Republicanos-SC), assim como os demais embates ocorridos durante a sessão de promulgação da Reforma Tributária, "desmoralizam o parlamento". Lira afirmou que dará encaminhamento ao Conselho de Ética da Casa, assim que receber uma eventual representação de partidos políticos sobre o caso, mas pontuou achar importante que "partidos não façam acordos para arquivamento do caso"

— É um fato que deprecia e desmoraliza o parlamento, o Congresso. Pessoas devem ser respeitadas por pensar diferente. Eu não concordo com tudo o que o Lula diz, mas não nos agredimos, por exemplo. A política é a arte de conviver — opinou.

Em relação a eventuais pedidos de investigação na corregedoria a Casa, Lira disse que é necessário que os partidos permitam que as apurações sigam adiante.

— As representações são feitas por partidos políticos. Na corregedoria, os processos são mais brandos. Fazer lacração em rede social desrespeitando as instituições, em um dia de festa para o nosso país, é inaceitável. Vou me reunir com os líderes agora à tarde e providências serão tomadas. Mas, é importante que os partidos não façam acordos para que os casos investigados pelo Conselho de Ética sejam arquivados, como já ocorreu antes — completou.

Caso só andará em 2024

Presidente do Conselho de Ética da Câmara, o deputado Leur Lomanto Júniort (União-BA) afirmou que o caso só andará em fevereiro, na volta dos trabalhos legislativos. Em relação aos acordos firmados para arquivar o caso, Leur pede "respeito".

— Como estamos a poucas horas do recesso parlamentar e não termos sessão do Conselho de Ética agendada para este ano, o caso só será tocado em fevereiro, quando chegar da Mesa ao colegiado. Como presidente do Conselho de Ética, eu não vou comentar as críticas ao arquivamento de processos, mas quero lembrar que as decisões são da maioria do colegiado. O deputado que agrediu o outro pode sofrer desde uma sanção branda à perda do mandato, mas isto virá por meio de uma avaliação coletiva que precisará ser respeitada, seja qual for. O que posso garantir é que terá celeridade — diz.

