BRASIL Deputado que substitui Eduardo Bolsonaro tentou criar lei para combater "satânica ordem mundial" Missionário José Olímpio, que assume vaga após cassação, apresentou proposta em 2014 contra implante de chips em humanos, citando Bíblia e 'fim dos tempos'

Substitutito de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na Câmara dos Deputados, Missionário José Olímpio (PL-SP), de 69 anos, é autor de um projeto de lei para proibir "o implante em seres humanos de identificação em forma de chips e outros dispositivos eletrônicos”. O objetivo, segundo a justificativa do texto, era impedir o avanço de uma suposta “satânica nova ordem mundial”.

Olímpio volta à Câmara após o mandato de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ser cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. Ele já autou como deputado federal, entre 2011 e 2019. Onze anos atrás, ao defender seu projeto de lei, citou a Bíblia para comparar os microchips ao “sinal da besta” e afirmou que “o fim dos tempos se aproxima”.





"Infelizmente, de modo sorrateiro, já são conhecidos no Brasil diversas iniciativas de implantação de chips como ‘rastreadores pessoais’ que pretensamente simulam uma ferramenta de segurança na medida em que possibilitariam a rápida localização de pessoas que estivessem em poder de sequestradores. Entretanto, o povo brasileiro não se deve iludir com tais artifícios, que escodem uma verdade nua e cruel: há um grupo de pessoas que busca monitorar e rastrear cada passo de cada ser humano, a fim de que uma satânica Nova Ordem Mundial seja implantada”, justificava.

A legislatura de Olímpio também foi marcada por outros projetos considerados excêntricos. Em 2013, ele apresentou uma proposta para a transferência temporária e simbólica da sede do Governo Federal para a cidade de Itu (SP), sob o argumento de que o município sediou a primeira convenção republicana do Brasil, em 1889.

Em 2022, tentou retornar à Câmara e obteve 61.938 votos, ficando na suplência pelo PL paulista. Ele foi o mais votado do Partido Liberal em São Paulo entre os não eleitos naquele ano, e agora retorna à Câmara após seis anos fora do Congresso.

Integrante da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo apóstolo Valdemiro Santiago, José Olímpio integra a bancada evangélica e se define nas redes sociais como defensor dos “valores cristãos e familiares”. É também um apoiador declarado de Jair Bolsonaro, com quem já apareceu em eventos e materiais de campanha.

Investigado por corrupção

José Olímpio nasceu em Itu (SP), em 1956, bacharel em Direito e comerciante. Sua trajetória política começou no Legislativo municipal: foi vereador por seis mandatos em São Paulo e chegou a presidir a Câmara Municipal da capital. Ele ocupou cargos no Executivo paulistano, como o de subprefeito de Guaianazes, na zona leste paulistana, durante a gestão de Celso Pitta.

Ele volta ao cargo de deputado federal após a cassação da vaga de Eduardo Bolsonaro. A perda do mandato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarada por faltar a mais de um terço das sessões deliberativas do ano. Morando nos Estados Unidos desde o início de 2025, Eduardo acumulou 63 ausências em 78 sessões, o equivalente a quase 81% do total. A Mesa Diretora concluiu que era “impossível o exercício do mandato parlamentar fora do território nacional”.

