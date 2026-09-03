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Polícia Federal Deputado Ricardo Abrão é alvo de operação da PF por suspeita de compra de votos Ação é desdobramento de apuração que levou à prisão de 24 pessoas em 2024

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (3) uma operação para apurar suspeitas de compra de votos em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nas eleições municipais de 2024. Segundo a TV Globo, o deputado Ricardo Abrão (PSDB) é alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal.

A PF informou que também obteve autorização para o afastamento do sigilo de dados de equipamentos eletrônicos.

A ação desta quinta (3) é um desdobramento de uma investigação iniciada em outubro de 2024, que resultou na prisão em flagrante de 24 pessoas e, em fevereiro de 2025, no cumprimento de mandados judiciais na Operação Astreia.

Quem é Ricardo Abrão

Filho de Farid Abrão David, que foi prefeito de Nilópolis três vezes e presidente da escola de samba Beija-Flor, Ricardo Abrão assumiu mandato de deputado federal em abril do ano passado após a cassação de Chiquinho Brazão — este último, condenado em fevereiro como um dos mandates do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes em 2018.

Ricardo assumiu a cadeira por ser, à época, o primeiro suplente do União Brasil, ao qual era filiado.

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