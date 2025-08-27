A- A+

CORAÇÃO Deputado Suplicy é internado às pressas em Niterói após passar mal com arritmia cardíaca Político participava de evento em Maricá quando passou mal durante evento

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) precisou ser internado às pressas no Hospital Niterói D´Or com um quadro de mal-estar .



O petista de 84 anos passou mal nesta terça-feira (27) e foi encaminhado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, de Maricá (RJ), para Niterói às pressas.

De acordo com o hospital, Suplicy foi prontamente atendido e identificada uma arritmia cardíaca. Ele encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente .



O Globo apurou que Suplicy deve sofrer uma cirurgia de implante de marcapasso.

