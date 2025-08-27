CORAÇÃO
Deputado Suplicy é internado às pressas em Niterói após passar mal com arritmia cardíaca
Político participava de evento em Maricá quando passou mal durante evento
Eduardo Suplicy durante evento de renda básica em Maricá - Foto: Lucas Porto/Assessoria do deputado estadual Eduardo Suplicy
O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) precisou ser internado às pressas no Hospital Niterói D´Or com um quadro de mal-estar .
O petista de 84 anos passou mal nesta terça-feira (27) e foi encaminhado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, de Maricá (RJ), para Niterói às pressas.
De acordo com o hospital, Suplicy foi prontamente atendido e identificada uma arritmia cardíaca. Ele encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente .
O Globo apurou que Suplicy deve sofrer uma cirurgia de implante de marcapasso.