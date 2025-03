A- A+

EX-PRESIDENTE Deputados aliados de Bolsonaro reclamam após não conseguirem entrar na sessão de julgamento Os deputados não haviam informado com antecedência o Supremo

Deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o advogado Sebastião Coelho, que representa o ex-assessor presidencial Filipe Martins, reclamaram após não conseguirem entrar no plenário da Primeira Turma, onde acontece o julgamento que pode tornar o ex-presidente réu na trama golpista. De acordo com a Corte, a orientação era que só era possível entrar na sessão até o início da audiência.

Os deputados não haviam informado com antecedência o Supremo. Os seguranças da Corte barraram a entrada deles, o que gerou gritaria e confusão na entrada da Primeira Turma. Coordenados pelo líder da oposição da Câmara, o deputado tenente Zucco (PL-RS), eles chegaram em comboio ao Supremo com a premissa de prestar solidariedade a Bolsonaro, que marcou presença no julgamento.

— É uma pouca vergonha. Não deixaram a gente entrar. Não permitiram que deputados acessassem a sala de julgamento — disse o deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), que saiu do STF se queixando do tratamento recebido.

— Nós, como deputados federais e fiscais de todos os servidores públicos federais, tínhamos que ser recebidos com todo o espírito de democracia — acrescentou ele.

Alguns parlamentares, como Zucco, foram autorizados a subir a outro andar do Supremo e acompanhar o julgamento pela TV.

Já no caso do advogado de Filipe Martins, a alegação da Corte é que ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), mas não integra o "núcleo central", cuja acusação está sendo analisada nesta manhã. Portanto, não é parte da acusação que está sendo analisada nesta manhã. Martins foi assessor de Bolsonaro para assuntos internacionais.

