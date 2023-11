A- A+

Câmara dos Deputados Deputados aprovam criação da bancada negra na Casa, que terá representante no colégio de líderes Hoje, único negro que tem cadeira no colegiado que decide a agenda de votações da Casa é Antonio Brito (PSD-BA)

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (1º), a criação da bancada negra na Casa. Com isso, o futuro líder do grupo poderá fazer parte das reuniões do colégio de líderes, que definem as agendas de votações e avanços de projetos de lei. A iniciativa foi do líder do PSD, Antonio Brito (BA), Talíria Petrone (Psol-RJ) e Damião Feliciano (União-PB).

— A bancada terá um líder com voto no colégio de líderes. A presença da bancada negra no colegiado representa o fortalecimento do negro na política — disse Brito, que foi relator do projeto.

A nomeação do representante da bancada negra deve ocorrer no dia 20 de novembro, data em que se comemora a Consciência Negra. No dia seguinte, o novo líder participará da primeira reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Aliados apostam no nome de Damião para ser o primeiro representante do grupo. A liderança será renovada todo ano, no dia 20 de novembro.

