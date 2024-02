Deputados bolsonaristas denunciam Lula ao Tribunal de Haia por comparação entre Israel e Hitler

A- A+

Deputados bolsonaristas protocolaram nesta sexta-feira (23) no Tribunal de Haia uma representação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por posicionamentos sobre a atuação de Israel na Faixa de Gaza. A corte, também conhecida como Tribunal Penal Internacional, é o principal colegiado internacional responsável por julgar pessoas acusadas de genocídio e crimes contra a humanidade.

O documento, assinado por 68 parlamentares, foi capitaneado pelo deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) diante de fala de Lula que "fomenta o discurso de ódio e o antissemitismo":

"É inadmissível e irresponsável comparar situações incomparáveis, especialmente considerando o direito legítimo de Israel de se proteger e se defender. Declarações como as proferidas pelo presidente Lula apenas fomentam o discurso de ódio e o antissemitismo", defendem, no documento.

No último fim de semana, o presidente comparou a atuação de Israel dentro da Faixa de Gaza envolvendo as mortes do povo palestino com o Holocausto.

— Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus — afirmou Lula durante encontros da União Africana.

