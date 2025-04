Deputados de oposição discursam contra cassação de Glauber Braga em sessão na CCJ da Câmara

A- A+

Deputados de oposição demonstraram ser contrários a cassação do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados que julga o recurso do deputado do PSOL para que o pedido de perda de mandato fosse paralisado.

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, no início do mês, o parecer pela perda do mandato do deputado. Glauber chutou um militante do MBL (Movimento Brasil Livre), em abril de 2024, em meio a uma discussão.

Glauber Braga apresentou recurso à CCJ, alegando “inexistência de justa causa” e “desproporcionalidade ou não razoabilidade da pena de cassação de mandato”.

Durante sessão, o deputado de oposição e pastor Marco Feliciano (PL-SP) disse que, mesmo concordando com a continuidade do processo de cassação, avalia votar contra a perda de mandato em plenário.

— A minha consciência me impede de votar favorável a cassação. Não acho que o senhor tem que perder o mandato por uma frivolidade dessa. Estou disposto a votar contra a cassação, desde que o senhor me peça desculpas, por ter xingado minha mãe — disse Feliciano.

De acordo com Feliciano, Glauber Braga o teria xingado durante uma discussão em plenário há alguns anos.

Braga também recebeu apoio de outro nome do centrão, o deputado Fausto Pinato (PP-PI).

O parlamentar disse que o deputado do PSOL tem razão em criticar o orçamento secreto e que a pena de cassação é exagerada.

— Devolve esse parecer aí que está uma vergonha (disse se dirigindo a Alex Manente). Uma coisa é discordar, outra coisa é ganhar no tapetão — afirmou o deputado.

Veja também