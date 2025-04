A- A+

Câmara dos Deputados Deputados de partidos da base do governo assinaram pedido de CPI que investigará desvios no INSS Há assinaturas de membros de partidos como Republicanos, PP, União, PSD e MDB

Deputados que integram partidos da base do governo e têm ministérios na Esplanada compõem a lista das 184 assinaturas pela instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que se propõe a investigar as fraudes em descontos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS e tem o ministro da Previdência, Carlos Lupi, como principal alvo.



Nesta quarta-feira, deputados de oposição aumentaram a pressão sobre Lupi e passaram a negociar com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela instalação do colegiado. Na lista divulgada pelos bolsonaristas que encabeçam o pedido, há assinaturas de membros de partidos como Republicanos, PP, União, PSD e MDB.

O número de assinaturas supera o mínimo de 171 necessárias para a instalação do colegiado, mas Motta informou aos líderes que há outros 12 pedidos de CPIs na frente. A regra da Câmara estabelece que só podem funcionar cinco CPIs de forma simultânea. Porém, a oposição pode retirar pedidos ou Motta indeferir as solicitações. De acordo com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), a oposição pode retirar seus pedidos da fila, caso Motta acene com um acordo.

O Republicanos, partido do ministro dos Portos e Aeroporto, Silvio Costa Filho, por exemplo, consta na lista de assinaturas da CPI com Diego Garcia (PR), Franciane Bayer (RS), Ronaldo Nogueira (RS), Gustinho Ribeiro (PE), Celso Russomano (SP) e Ely Santos (SP).

O Progressistas, do ministro dos Esportes, André Fufuca, contribuiu com as assinaturas de Josias Da Vitória (ES), Pedro Lupion (PR), Afonso Namm (RS), Covatti Filho (RS), Pedro Westpnalen (RS), Pedro Neves (SP) e Fausto Pinato (SP). Já o União Brasil, que se federou com o PP e possui três indicações para ministérios, consta na lista através das assinaturas de Coronel Ulysses (AC), Eduardo Velloso (AC), Alfredo Gaspar (AL), Dr. Fernando Máximo (RO), Coronel Assis (MT), Rodrigo Valadares (SE), Felipe Francischini (PR), Mendonça Filho (PE), Kim Kataguiri (SP), Silvye Alves (GO), Gisela Simona (MT), David Soares (SP), Luiz Carlos Busato (RS), Nicoletti (RR), Carla Dickson (RN), Rosangela Moro (SP), Dayany Bittencourt (CE), Cristiane Lopes (RO), Dr. Zacharias Calil (GO), Fausto Santos Jr. (AM), Pastor Diniz (RR), Maurício Carvalho (RO), Delegado Matheus Laiola (PR), Pauderney Avelino (AM) e 175 Dep. Rafael Simoes (UNIÃO/MG).

O MDB, que possui indicação em três ministérios, tem entre seus filiados deputados que subscrevem o documento, como Osmar Terra (RS), Pezenti (SC), Alexandre Guimarães (TO), Ricardo Maia (MA), Renilce Nicodemos (PA), Sérgio Souza (PR) e Otoni de Paula (RJ).

Outro país com três ministérios na Esplanada, o PSD colaborou com os subscritos dos deputados Stefano Aguiar (MG), Raimundo Santos (PR), Reinhold Stephanes (PR), Rodrigo Estacho (PR), Sargento Fahur (PR), Raimundo Santos (PA), Zé haroldo Cathedral (RO), Ismael (SC), Carlos Sampaio (SP) e Saulo Pedroso (SP).

Veja também