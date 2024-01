A- A+

BRASIL Deputados do DF repudiam Lula por declaração sobre Ibaneis ser "cúmplice" dos ataques de 8/1 Petista acusou governador de conivência com os ataques antidemocráticos, o que não agradou a base do adversário político na Câmera Legislativa

Um grupo de seis deputados distritais emitiram uma nota de repúdio contra Lula (PT) pelo presidente ter afirmado, em documentário da GloboNews, que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), teria sido "conivente" com os ataques antidemocráticos do oito de janeiro e teria responsabilidade pelo que ocorreu na Praça dos Três Poderes.

— Ele (Ibaneis) é cúmplice disso, concordou com isso, negligenciou, não agiu corretamente. Ele não cuidou que a polícia cuidasse das coisas que estavam acontecendo durante todo o período, todas as manifestações, uma semana antes, uma semana depois. Ele era conivente com o caso — afirmou o presidente.

O texto de autoria de Joaquim Roriz Neto (PL) protocolado na Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta segunda-feira, afirma que a fala do presidente é "criminosa".

"Dizer que o Governador Ibaneis foi cúmplice, negligente e conivente com os atos de 08 de janeiro demonstra a leviandade com que o Presidente da República trata as questões de Estado, caluniando autoridades constituídas", diz a nota.

Além do deputado do PL, outros cinco distritais assinaram o documento. São eles Daniel Donozet (MDB), Martins Machado (Republicanos), Jorge Vianna (PSD), Iolando Souza (MDB) e Roberio Negreiros (PSD). O grupo reitera ainda sua "absoluta confiança" e apoio a Ibaneis Rocha que, segundo os parlamentares, foi afastado injustamente do governo à época.



Ao Globo, Joaquim Roriz Neto classificou a fala de Lula como uma "imensa irresponsabilidade":

— Tentou jogar culpa em um governador reeleito em primeiro turno, que foi inocentado pelo interventor e pelas duas CPIs. Perdeu completamente a noção — afirmou.

