Deputados do Partido Democrata, dos EUA, defendem extradição de Bolsonaro

Após as cenas de violência registradas em Brasília depois que centenas de bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes neste domingo (8), dois deputados do Partido Democrata, dos Estados Unidos, defenderam a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele está hospedado em um resort na Flórida desde o fim de dezembro.

A deputada Alexandria-Ocasio Cortez, de Nova York, compartilhou, no Twitter, um vídeo com imagens do ato antidemocrático e relacionou o caso à invasão do Capitólio por apoiadores do ex-presidente americano Donald Trump, em janeiro de 2021.



"Aproximadamente dois anos após o Capitólio ser atacado por fascistas, vemos grupos fascistas tentarem fazer o mesmo no Brasil. Devemos manifestar solidariedade ao governo democraticamente eleito de Lula. Os EUA devem deixar de dar refúgio a Bolsonaro na Flórida", escreveu a congressista.







Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.



We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government.



The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY