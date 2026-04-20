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partido liberal Deputados do PL discutem após Carlos Bolsonaro ser cortado de foto nas redes sociais Nas redes sociais Lucas Bove revelou que o momento contava ainda com a participação de Carlos Bolsonaro mas ele teria sido excluído do post por Campagnolo

Neste final de semana, os deputados estaduais do Partido Liberal (PL), Ana Campagnolo, de Santa Catarina e Lucas Bove, de São Paulo tiveram uma discussão após a catarinense supostamente cortar o pré-candidato ao Senado pelo estado, Carlos Bolsonaro (PL) em uma foto publicada em suas redes sociais. No domingo (19) Bove classificou a atitude como "inacreditável", e logo recebeu a resposta de Campagnolo.

A parlamentar havia publicado em seu perfil no Instagram uma foto ao lado do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, do presidente do PL nacional, Valdemar Costa Neto e do deputado federal Daniel Freitas. A foto foi tirada em um almoço organizado por Freitas no Estado.

No dia seguinte, em suas redes sociais, Lucas Bove revelou que o momento contava ainda com a participação de Carlos Bolsonaro mas ele teria sido excluído do post por Campagnolo. "Inacreditável a pequenez do ser humano", disse o paulista na publicação.

A parlamentar rebateu Bove em seguida, explicando em suas redes sociais o contexto da publicação e afirmando que se tratavam de duas fotos diferentes. Ela diz que primeiro tirou uma foto sem Carlos, e que o filho de Jair Bolsonaro (PL) entrou "logo em seguida".

"Essa foto da capa foi tirada pelo irmão assessor do meu amigo, deputado @danielafreitas, que no sábado convidou diversas lideranças para o seu Almoço de Ideias. Carlos Bolsonaro também estava lá e se juntou a nós um pouco depois desse momento registrado. Outra pessoa tirou uma foto parecida. Agora os 'fiscais de foto' estão usando as duas imagens para criar uma narrativa falsa", diz a catarinense.

Sobre a decisão de ter escolhido publicar a foto sem a presença de Carlos, ela afirma apenas que compartilhou fotos que estavam na galeria do seu celular:

"Para quem não entendeu o que está acontecendo: Publiquei esse carrossel com algumas fotos que estavam no meu celular, mostrando um pouco das agendas que cumpri nos últimos dias. Estou desde quarta-feira na estrada, trabalhando para fortalecer as nossas bases".

Campagnolo completou alfinetando Lucas Bove, criticando seu trabalho como parlamentar em São Paulo:

"Não sei como está o volume de trabalho dos colegas em outros Estados, mas aqui em Santa Catarina eu posso garantir que nós temos mais o que fazer", disse.

Em Santa Catarina o PL enfrenta uma crise após divergências quanto à formação da chapa ao Senado. Bolsonaro definiu que lançaria Carlos, atualmente vereador no Rio de Janeiro, e a segunda vaga seria da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC). A decisão encontrou resistência entre lideranças locais já que o governador Jorginho Mello, que tentará a reeleição queria o senador Esperidião Amin (PP-SC) em sua chapa.



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