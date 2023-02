Deputados governistas esvaziam comissões para evitar derrota

A- A+

As instalações e eleições das três principais comissões permanentes da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), marcadas para manhã desta terça-feira (28), não ocorreram por conta da ausência de dois deputados da bancada do governo. Pelo regimento interno da casa, exige-se a presença de todos os membros titulares para os trabalhos.

Na primeira reunião, para a instalação da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ), a deputada Débora Almeida (PSDB) chegou, assinou a ata, mas saiu sem dar explicações. Para a segunda reunião, Finanças, Orçamento e Tributação (CFOT), Débora, que é candidata a presidente, não apareceu.

O deputado Sileno Guedes (PSDB) disse que se a causa da ausência de Débora foi por motivo de força maior, a parlamentar conta com o apoio da casa, mas não seria correto se a razão fosse para atrapalhar os trabalhos.

A terceira e última reunião, para a instalação da Comissão de Administração Pública, também não foi realizada por conta da ausência do deputado Joãozinho Tenório (Patriotas), vice-líder do governo. Em defesa do ausente, Jeferson Timóteo (PP) disse que não se pode responsabilizar o governo, já que não se conhecem os motivos da ausência de Joãozinho.

“O governo tem todo o interesse para instalação dessas comissões porque, se atrasa, atrapalha também a gestão de Raquel. A gente precisa entender os motivos para tomar uma decisão. Não tenho nenhuma dúvida que o governo não interferiu nessas ausências de hoje”, garantiu Timóteo.

Em off, deputados da oposição e da bancada independente afirmaram que as ausências foram uma manobra e que demonstram fraqueza do governo, que, segundo eles, sabe que está prestes a perder as presidências das principais comissões.

No meio da tarde, a assessoria da deputada Débora Almeida comunicou que a parlamentar saiu da reunião por conta de uma indisposição física, provocada pelo calor e aumento de plaquetas, mas agora já está bem. Joãozinho Tenório ainda não justificou a ausência dele.

O deputado Alberto Feitosa (PL), que comandou os trabalhos, sugeriu que as reuniões sejam realizadas amanhã, nos mesmos horários que estavam agendados para hoje e no mesmo local, o Plenarinho 2 da Alepe.

