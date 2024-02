A- A+

Abin paralela Deputados pedem cassação do mandato de Ramagem no Conselho de Ética após operação da PF O ex-chefe da Abin é investigado em inquérito que apura um esquema de espionagem ilegal de autoridades através de software israelense pelo órgão federal

Deputados do PSOL e da Rede Sustentabilidade apresentaram ofício ao Conselho de Ética da Câmara para pedir a cassação do mandato de Alexandre Ramagem (PL-RJ), alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de espionagem ilegal de políticos e autoridades na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O documento é assinado por presidentes e representantes dos três dois partidos, e foi entregue ao colegiado nesta segunda-feira (5).

No documento, os parlamentares argumentam que Ramagem teria violado os princípios de legalidade, moralidade e impessoalidade enquanto estava à frente da Abin.

O texto ainda aponta que há a possibilidade de perda de mandato de parlamentar por conduta praticada antes do exercício do mandato, desde que possa "atingir a honra e a imagem da Câmara dos Deputados".

"É inaceitável, no Estado Democrático de Direito, a instrumentalização de órgão público para perseguição política. Infelizmente, isso se tornou modus operandi no então Governo Bolsonaro, tendo o Representado sido parte fundamental nessa engrenagem", afirmam, no documento.

O pedido de cassação do mandato é assinado por 17 integrantes dos dois partidos. Entre eles, o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ), pré-candidato à Prefeitura do Rio neste ano. Ele deve disputar o pleito com Ramagem, que deve ser lançado pelo PL na disputa na capital fluminense.

O Conselho de Ética é responsável por avaliar pedidos de cassação de mandatos diante de práticas e condutas por parlamentares da Casa durante o mandato, ou mesmo antes de ocuparem uma cadeira na Casa. No ano passado, porém, todos os pedidos protocolados no colegiado foram arquivados sem apreciação do mérito.

Veja também

Declaração "Somos adversários, não podemos ser inimigos", diz Tarcísio sobre relação com Lula