Polêmica Deputados petistas cobram de Zema declaração de que governo fez vista grossa aos ataques golpistas Governador de Minas Gerais condenou a invasão e depredação das sedes do Três Poderes, mas criticou conduta do governo federal

Os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), atual líder do partido na Câmara, e Zeca Dirceu (PT-PR) prometem não deixar barato as afirmações, na última segunda-feira (16), do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O chefe do executivo estadual mineiro reforçou seu movimento de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula Silva ao sugerir que a gestão petista fez "vista grossa" durante os ataques às sedes dos três Poderes, no último dia 8, para "posar de vítima".

Zema condenou a invasão e depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), mas criticou a conduta do governo federal. “Me parece que houve um erro da direita radical e houve um erro, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima", afirmou o governador.

Lopes e Dirceu, que assumirá o posto na próxima legislatura, em 1.º de fevereiro, não gostaram. Os parlamentares petistas pedem que o governador esclareça, em um prazo de 48 horas, as declarações.

"Trata-se de uma afirmação torpe, reprovável, caluniosa, incompatível com a dignidade e estatura de quem governa um dos mais importantes Estados da Federação, na medida em que tenta responsabilizar as próprias vítimas do ataque", diz uma nota dos petistas.



