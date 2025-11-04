A- A+

segurança pública Derrite se licencia da Secretaria de Segurança de SP para voltar à Câmara e relatar projeto Secretário da Seguranca de SP afirma querer barrar uso de armas de guerra por parte de criminosos

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, se licenciou nesta terça-feira (4) de seu cargo no governo estadual para reassumir o mandato de deputado federal em Brasília. O prazo de afastamento é de quinze dias. Em seu lugar na pasta ficará o secretário-adjunto, Osvaldo Nico Gonçalves.

De volta à Câmara, Derrite deve ser o relator do Projeto de Lei (PL) que equipara facções criminosas a grupos terroristas. Ele justifica a medida como forma de inibir práticas adotadas por esses grupos, como uso de armamento de guerra e de veículos blindados para assaltos e controle de áreas, além da execução de barreiras humanas.

— O que está acontecendo em alguns locais do país, como no Rio de Janeiro, onde há um domínio de território e exploração de outras atividades que não deveriam ser exploradas pelo crime, como distribuição de energia, internet, água, gás e mototáxi, é uma questão que extrapola a segurança pública e que já entra na questão da soberania — afirmou Derrite na segunda-feira durante um evento em Itu (SP).

No mesmo local, o agora deputado federal disse desconhecer o teor do projeto antimáfia, de autoria do governo Lula, cujos principais pontos envolvem a definição de facção criminosa como uma organização criminosa qualificada na legislação penal. Outro ponto é o estabelecimento de penas maiores para crimes cometidos nessas circunstâncias, como homicídio, que passa a ser tratado como hediondo. O secretário paulista adiantou, porém, que “qualquer iniciativa que venha a encarecer o custo do crime vai ter o nosso apoio”.

Também na segunda-feira, Tarcísio abordou o tema, ao ser perguntado sobre as ações em tramitação no Congresso.

— A gente tem o PL do Danilo Fortes (União-CE) que deve ser relatado pelo Derrite. Isso foi combinado com o próprio presidente da Câmara. A ideia é que a gente possa pensar em um projeto e a partir dali fazer um melhor texto, um texto que nos dê a segurança para o que a gente quer — disse Tarcísio, em evento em Guarulhos.

