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Minas Gerais Derrotado em Minas, Mateus Simões anuncia mudança para China após deixar governo Vice de Romeu Zema, governador terminou disputa em quarto lugar; professor, ele afirma que vai ministrar aulas em Pequim

O governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD) anunciou que vai se mudar para a China assim que o mandato for encerrado. Segundo ele, que está com os dias contados no cargo após não ser reeleito, a mudança acontecerá após um convite do governo chinês para lecionar em Pequim, na Rumnin University.

Desde outubro, Simões participa de uma missão internacional pela China, Turquia e Reino Unido.

— Ao longo do próximo ano eu me mudarei durante pelo menos o primeiro semestre para a China porque, a convite do governo chinês e de uma universidade, eu assumo uma cadeira para lecionar no começo do próximo ano. E o motivo do convite não é outro senão o sucesso de uma administração feita com caráter técnico — anunciou Simões durante uma participação virtual na cerimônia de posse do novo procurador-geral da Justiça do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Carlos Eduardo Ferreira Pinto.

A universidade que Simões irá dar aula é uma das principais em Administração Pública e Privada, Economia e Direito do país asiático.

Mesmo sendo o governador de Minas desde desde março, após a renúncia de Romeu Zema (Novo) para concorrer à presidência, Simões terminou a disputa em quarto lugar, com 530.292 votos (4,6% dos válidos).

Essa foi a pior votação entre os 19 governadores que tentaram a reeleição nas urnas. O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito no primeiro turno, com 55,4% dos votos válidos.

Dias antes do anúncio, Simões publicou nas redes sociais que estava na China para "atrair investimentos para Minas Gerais e ampliar o mercado para os produtos mineiros". Segundo ele, o governo quer "que essa parceria ajude as empresas mineiras a crescer e dê a mais mineiros a oportunidade de trabalhar perto de casa".

Mesmo com a máquina pública em mãos, Simões passou a campanha tentando se tornar conhecido do próprio eleitorado mineiro. Pesquisa Quaest divulgada quatro meses antes das eleições apontava que o político era desconhecido por 58% dos eleitores.

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