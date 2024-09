A- A+

GOVERNO FEDERAL Desafio do Brasil é fazer o que for preciso para crescer independentemente do custo, diz Lula Ele deu a declaração a representantes de setores da economia no Palácio do Planalto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 17, que o desafio do Brasil é fazer o que é preciso para o País crescer independentemente do custo.



Ele deu a declaração a representantes de setores da economia no Palácio do Planalto.

Lula também defendeu a política de aumento do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. "A palavra mágica é transformar as pessoas em pequenos consumidores", disse o presidente.

Segundo ele, isso sustenta a produção industrial do País. "O dinheiro tem que circular, não pode ficar parado na mão de pouca gente", declarou o presidente da República.

Veja também

DESCUMPRIMENTO Operação lesa Pátria: PF prende candidato a vereador em SC considerado foragido