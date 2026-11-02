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Executivo estadual Desafios nos próximos passos da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra Gestora reassume o cargo nesta terça-feira (3) após uma semana de articulações na Europa

Após uma semana de agendas na Europa, entre Paris e Madri, para debater mobilidade urbana e parcerias de investimento, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), reassume hoje o comando do Palácio das Princesas.

Tem pela frente alguns desafios, começando pela Assembleia Legislativa: aprovar até 5 de dezembro a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027, enviada à Casa no dia 5 de outubro, e destravar o primeiro empréstimo da próxima gestão, de R$ 1,9 bilhão.

O relator do projeto, deputado Diogo Moraes (PSB), pediu vistas na Comissão de Justiça. Só com o parecer dele, a matéria poderá avançar na Comissão de Finanças e em plenário.

Outro embate se desdobra nos bastidores da Alepe: a eleição da nova Mesa Diretora. Enquanto a governadora esteve fora do país, o cenário permaneceu sob aparente silêncio, mas a disputa corre quente nos bastidores.

A missão de Raquel Lyra é rearranjar o jogo de forças para garantir aliados na presidência e na primeira-secretaria, principais cargos ocupados hoje pela oposição.

A expectativa é de que a governadora também redesenhe o secretariado para acomodar aliados reprovados nas urnas, como os ex-candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), presidente da Federação União Progressista, que elegeu oito estaduais.

O ex-candidato avulso ao Senado Mendonça Filho (PL), afinado com a vice Priscila Krause e com a própria Raquel Lyra; e Miguel Coelho (União), que era o preferido ao Senado e superou 102 mil votos na disputa para federal, também são nomes lembrados pelos aliados da governadora.

O cenário exige articulação rápida, decisões firmes e capacidade de conciliação interna sem perder o ritmo da atual gestão.



PEC da Segurança

Relator da PEC da Segurança na Câmara, o deputado federal Mendonça Filho (PL), espera que o Senado mantenha na matéria a autonomia dos estados, o combate mais duro ao crime organizado e a progressão de regime para crimes como feminicídio. A proposta deve ser votada hoje à tarde e precisa de 49 votos,

Réveillon plural

Para quem reclamou de artistas que votaram em Flávio Bolsonaro estarem no Réveillon do Recife, o prefeito Victor Marques foi pragmático: “O Brasil precisa superar as divisões e não aprofundá-las... O Réveillon do Recife é extremamente plural e cabe todo mundo”.

Cachê do forró

E o São João de Caruaru 2027 já virou polêmica. O prefeito Rodrigo Pinheiro avisou que o edital saiu, valoriza os artistas locais e define até 90 dias para pagar os cachês. Os grupos não gostaram. Cobram pagamento à vista ou, no máximo, em dois meses.

Recomeço

Em vídeo, Miguel Coelho evitou falar em derrota e disse que não ter sido eleito federal foi um aprendizado. Lembrou que Petrolina cresceu e muitos não conhecem seu trabalho. Tirou férias com a família e na volta se reúne com Raquel Lyra. Quer recomeçar sem pressa.

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