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Tragédia

Desaparecido há mais de um mês, juiz federal é encontrado morto

Corpo foi localizado nos arredores da Vista Chinesa, zona sul do Rio

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O desembargador do TRF-2 Alcides Martins Ribeiro FilhoO desembargador do TRF-2 Alcides Martins Ribeiro Filho - Foto: Divulgação / TRF-2

Desaparecido desde o dia 14 de abril, o corpo do desembargador da Justiça Federal da 2ª Região (TRF2), Alcides Martins Ribeiro Filho, foi encontrado na tarde desta terça-feira (19), nos arredores da Vista Chinesa, na zona sul do Rio de Janeiro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), sem sinais de violência. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

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Em nota, o TRF2 manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do desembargador "neste momento de apreensão e tristeza".

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