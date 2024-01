"Desculpa, não cola", diz Nunes sobre palanque com Bolsonaro ter motivado saída de Marta

A- A+

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse nesta quarta-feira que a justificativa de que o apoio de Jair Bolsonaro motivou a saída de Marta Suplicy na gestão “não cola” e que o assunto é página virada.

— Eu sempre falei. Não foi o presidente Lula que contou para ela que eu quero o apoio do Bolsonaro. O fato tá posto. Isso não cola. O presidente Bolsonaro foi almoçar comigo na prefeitura. Ela (Marta) é minha conselheira, discutia as estratégias políticas — afirmou o emedebista. — Conversou com o Lula e mudou? Por que antes não? Me desculpa. Não cola — acrescentou ele.

Nunes participou nesta quarta-feira da cerimônia de posse dos 260 novos Conselheiros Tutelares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A exoneração de Marta foi publicada hoje no Diário Oficial do município.

— Essa palavra é muito forte. Eu não atribuiria uma palavra dessa à prefeita Marta. Acho que foi desencontrado, evidentemente — declarou Nunes.

O prefeito paulistano confirmou que Marta disse a ele que aceitou o convite para se vice de Boulos após conversa com Lula.

