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Política Desdobramento do inquérito das fake news sobre acesso ilegal a dados do STF é encaminhado a Mendonça Caso estava sob responsabilidade de Alexandre de Moraes

A apuração sobre o suposto vazamento de dados da Receita Federal de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de seus parentes, um dos desdobramentos mais recentes do inquérito das fake news, não foi arquivado pelo presidente da Corte, Edson Fachin, e segue em andamento, mas não vai ficar mais sob a alçada de Alexandre de Moraes, antigo relator da investigação.

Pelo menos uma parte da apuração foi distribuída livremente entre os gabinetes de integrantes do STF e encaminhada ao ministro André Mendonça, desafeto de Moraes no Supremo.

O caso foi citado pelo presidente do STF na decisão em que arquivou a investigação aberta em 2019.

No despacho assinado nesta segunda-feira, o ministro lembrou que, além do "inquérito mãe" sobre supostas notícias fraudulentas e ataques a integrantes do STF, está analisando 104 procedimentos dele derivados. Ao mencionar alguns dos casos que já passaram sobre sua avaliação, Fachin citou o caso distribuído a Mendonça.

A menção ocorreu após o ministro indicar que um inquérito com "diligências pendentes", derivado do inquérito das fake news, foi retirado do Supremo e enviado a instâncias inferiores. Em seguida, Fachin fez referência ao procedimento no qual decidiu, no último dia 23, ordenar sua redistribuição entre os integrantes do STF.

A petição em questão foi protocolada no Supremo no dia 13 de janeiro. A partir dela foi aberta, quatro dias depois, a operação sobre o possível vazamento indevido de dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e de seus familiares

A ofensiva foi deflagrada após uma investigação da Receita apontar indícios de que informações fiscais dos magistrados e de seus familiares foram acessadas irregularmente. Foram alvos da operação quatro servidores públicos: Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Pery Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes.

Na ocasião, o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) criticou a divulgação de nomes de servidores públicos investigados no caso do acesso indevido e possível vazamento de dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e seus parentes.

O presidente do órgão, Kléber Cabral, confirmou que o auditor Ricaro Mansano admitiu ter acessado os dados da enteada do ministro Gilmar Mendes, decano do STF. Maria Carolina Feitosa é filha de Guiomar Feitosa, que era casada com o magistrado. Cabral avaliou, no entanto, que Mansano “caiu de gaiato em navio furado” e as medidas determinadas por Moraes eram “desproporcionais”.

Dias depois da operação, o auditor foi dispensado do cargo de chefe substituto da Equipe de Gestão de Crédito Tributário e do Direito Creditório, na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente (SP). O chefe da Unafisco, que criticou a condução de Moraes, foi instado a depor no âmbito da investigação.

O caso chegou ao gabinete de Mendonça no último dia 29. Entre os documentos mais recentes juntados ao inquérito está o pedido da Unafisco para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas a Manzano, em especial o monitoramento por tornozeleira eletrônica e a ordem de recolhimento do auditor à noite e nos fins de semana.

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