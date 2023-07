Desembargador suspende cassação de Marcelo Crivella na Justiça Eleitoral

A- A+

O desembargador eleitoral Bruno Bodart suspendeu a sentença que condenou o deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). O ex-prefeito do Rio havia sido cassado por um esquema criado durante as eleições de 2020, quando tentou a reeleição na capital fluminense.

O magistrado atendeu um recurso interposto pela defesa de Crivella. De acordo com Bodart, trata-se de uma atitude de praxe já que "todo recurso interposto" é recebido pelo Tribunal com efeito suspensivo.

"A decisão singular somente terá eficácia após o trânsito em julgado ou, se reafirmada por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, após a publicação do decisum do tribunal, nos termos do art. 15, caput, da Lei Complementar n.º 64/1990", diz em trecho da decisão.

Em maio deste ano, a juíza Márcia Capanema decidiu pela condenação do ex-prefeito por "abuso de poder econômico" pelos"guardiões do Crivella", esquema montado pelo então chefe do Executivo municipal em 2020 para impedir reportagens sobre o sistema de saúde da capital fluminense.

