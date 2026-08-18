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ELEIÇÕES 2026 Desequilíbrio institucional é culpa do Congresso, corrompido por emendas, diz Alfredo Gaspar Candidato a vice de Flávio Bolsonaro critica emendas e pede equilíbrio entre os Poderes

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente da República na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que o Congresso Nacional age "corrompido" por emendas parlamentares e criticou o que chamou de desequilíbrio institucional entre os Três Poderes.

As declarações ocorreram nesta terça-feira (18), durante o evento Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil, promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.

Ele estava ao lado do coordenador da campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL-RN). "Nós temos um presidente da República condenado em três instâncias que deve a cadeira, não é ao povo brasileiro, não, é à bondade aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pegaram um corrupto condenado e colocaram na Presidência da República", disse, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Gaspar continuou: "Um corrupto que tem liberdade para fazer o que quiser e não acontece absolutamente nada.

É culpa de um Congresso Nacional, muitas vezes corrompido por emendas e que tem receio do Supremo Tribunal Federal, de no dia seguinte receber um mandado de prisão ou uma busca e apreensão."

O candidato a vice de Flávio acrescentou: "O Brasil precisa resetar, mostrando que nós vamos respeitar esse equilíbrio institucional".

O parlamentar disse ainda que o governo de Flávio, se eleito, terá a Constituição Federal como limite e limiar. "Chega da bagunça generalizada que está com essa sobreposição de poderes. Chega do totalitarismo."

Na ocasião, Rogério Marinho reiterou que Flávio vai, segundo ele, respeitar a Constituição e fazer com que o texto seja exercido com "plenitude".

Flávio foi convidado ao evento, mas faltou sob a alegação de "agendas em Minas Gerais e o tempo de deslocamento para a capital federal".

Também foram convidados os candidatos Augusto Cury (Avante), Renan Santos (MIssão), Ronaldo Caiado (PSD), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Romeu Zema (Novo). Os dois últimos não compareceram.

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