POSSE PRESIDENCIAL 'Desigualdade', 'povo' e 'fome' estão entre as palavras mais usadas em discurso no parlatório Se dirigindo à multidão que lotou a Praça dos Três Poderes, o presidente falou por quase 30 minutos depois de receber a faixa de representantes do povo brasileiro

Depois de receber a faixa presidencial de "representantes do povo brasileiro" — uma mulher negra, que lhe passou a faixa; uma pessoa com deficiência, um indígena, uma criança negra e um operário —, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou por quase 30 minutos neste domingo. Ele voltou a pedir união, em um aceno a eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, e disse que vai governar para 215 milhões de brasileiros.

Entre as palavras mais usadas pelo presidente, estão "desigualdade", "povo" e "fome". Outras palavras bastante usadas por ele na ocasião foram "compromisso", "brasileiros" e "cuidar". Confira abaixo a nuvem de palavras do discurso de Lula no parlatório do Planalto.

Ao longo do discurso, Lula abordou em diversos momentos os desafios da desigualdade e a necessidade de combatê-la, em um momento em que a extrema pobreza volta a crescer. O presidente se emocionou ao falar sobre o tema e chegou a interromper o discurso em lágrimas. Lula defendeu que é "urgente e necessária a formação de uma frente ampla contra a desigualdade".

"A desigualdade apequena este nosso país de dimensões continentais ao dividi-lo em partes que não se reconhecem. De um lado, uma parcela que tudo tem, de outro uma multidão a quem tudo falta, e uma classe média que vem empobrecendo ano a ano graças às injustiças do governo. Se queremos construir hoje nosso futuro, viver em um país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade", afirmou o presidente.

Anteriormente, no mesmo dia, Lula já havia discursado durante a cerimônia oficial de posse no Congresso Nacional. Lula aproveitou a oportunidade para defender a democracia e agradeceu a confiança recebida nas urnas.

Em seu primeiro discurso do terceiro mandato como presidente da República, Lula pregou uma reconstrução do país e da democracia. Ele repetiu o discurso de posse de 2003, quando assumiu pela primeira vez o cargo, ao enfatizar que seu governo terá como compromisso o combate à fome, tema que apontou como "sintoma da devastação no país nos anos recentes".

