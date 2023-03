A- A+

ataque "Desmoraliza seu próprio ministro": oposição reage após fala de Lula sobre Sergio Moro Deltan Dallagnol saiu em defesa do ex-juiz federal, colega de Lava-Jato; outros deputados como Eduardo Bolsonaro também criticaram o presidente

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter afirmado, nesta quinta-feira (23), que desconfia que o plano para atacar o senador Sergio Moro (Uniao-PR) seria uma “armação” do ex-juiz da Lava-Jato, parlamentares da oposição teceram críticas ao petistas.



Este é o caso do ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que saiu em defesa do colega. Em suas redes sociais, Dallagnol afirmou que Lula "desmoralizou seu próprio ministro", em referência ao trabalho executado pelo chefe da pasta de Segurança, Flávio Dino.

"A fala de Lula é inacreditável e desmoraliza seu próprio Ministro da Justiça e todo o trabalho sério e correto feito ontem pela Polícia Federal para proteger o senador Moro, sua família e outras autoridades da violência do PCC. Além disso, entra em conflito com a própria narrativa do governo de que foi a PF de Lula que salvou Moro.

Onde está a turma aloprada que ontem mesmo estava dizendo que Moro deveria agradecer Dino e Lula por salvarem sua vida e de sua família?", escreveu Dallagnol.

Outros parlamentares da oposição se juntaram ao ex-procurador. O filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou o presidente de "perseguidor oficial da República", diante de sua declaração.

"Então para o perseguidor oficial da república a PF deflagrou uma operação com 120 agentes para cumprir dezenas de mandados e tudo isso a toa. Lula já não consegue discernir entre o que é realidade e o que é a sua narrativa inventada. Exame de sanidade cairia bem", afirmou.

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) também repudiou a fala do presidente: "Eu não tenho nem palavras pra descrever o absurdo que é essa fala do Lula. Insinuar que um Senador teria combinado com a PF uma simulação de assassinato contra a vida dele mesmo é GRAVÍSSIMO".

Já Nikolas Ferreira (PL-MG) insinuou que irá cobrar Dino pelas falas do petista: "Terça feira o ministro Flávio Dino estará na CCJ. Será uma ótima oportunidade pra ele explicar as falas do Lula sobre o suposto conluio da PF com Moro. Estarei lá", disse.

Nesta quarta-feira, a Polícia Federal prendeu nove integrantes de um grupo criminoso que planejava realizar ataques contra servidores públicos e autoridades. O ex-juiz federal Sergio Moro seria um dos alvos da facção, que planejava homicídio contra ele.

Dallagnol reage

Antes da fala do presidente, Deltan Dallagnol já havia repudiado a denúncia contra o colega: "Chocado, indignado e motivado a lutar ainda mais contra o crime. Minha total solidariedade a Sergio Moro e sua família, pessoas de honra que querem e lutam por um Brasil melhor. Os criminosos quererem vingança", postou o parlamentar.

O deputado federal se referia à fala do presidente Lula (PT) dada nesta terça-feira, em entrevista ao Brasil 247. Enquanto comentava sobre o período em que esteve preso em Curitiba por decorrência das investigações da Lava-Jato, o petista contou que quando era visitado por procuradores na sede da PF, em Curitiba, e eles perguntavam se estava tudo bem, o presidente respondia:

— Não está tudo bem. Só vai ficar tudo bem quando eu f* esse Moro. Eu sempre dizia que estava lá para me vingar dessa gente. Sempre que entrava um delegado, eu falava: 'Se prepare que eu vou provar [a inocência] — disse o presidente.

