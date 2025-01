A- A+

AGRADECIMENTOS Devemos aprovação da tributária a Lira, Pacheco, Padilha e líderes, afirma Lula Ele deu a declaração na cerimônia de sanção da regulamentação do novo sistema de impostos, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta, 16, que deve a aprovação da reforma tributária a políticos como os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ele deu a declaração na cerimônia de sanção da regulamentação do novo sistema de impostos, no Palácio do Planalto.

"Muita gente dizia, não vai ser possível governar, não vai ser possível fazer reforma tributária, não vai ser possível aprovar nada, porque o governo está muito minoritário. Mas veja a proeza da democracia, veja a proeza da capacidade de diálogo, veja a proeza de falar com os contras, os favoráveis e os neutros", disse o petista.

"Quando eu fui eleito o que eu mais ouvia era de que era impossível governar esse País num momento histórico em que o Congresso tinha roubado o poder do presidente da República, tinha roubado o orçamento do presidente da República e que era impossível governar porque a direita tinha eleito muito mais gente do que a esquerda", declarou ele.

Lula mencionou a persistência de técnicos do governo na discussão sobre o sistema de impostos. "Mas a gente deve isso ao Pacheco, deve isso ao Lira, deve isso ao Padilha, aos líderes dos deputados que trabalharam, deve isso à Casa Civil", disse o presidente. "Hoje é um dia de agradecimento aos deputados e senadores, aos relatores que participaram na Câmara e no Senado", afirmou Lula.

