POLÍTICA Deyse Hacker irá se filiar ao PSDB e anunciará sua candidatura à Prefeitura de Barreiros Dayse Hacker, natural do município, chegará respaldada por fortes apoios de vereadores e lideranças políticas locais

A esposa do atual deputado France Hacker se filiará ao PSDB com o aval e apoio da governadora Raquel Lyra, visando concorrer à Prefeitura de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco. Vale ressaltar que France Hacker foi o deputado estadual mais votado na última eleição no município, tendo também ocupado o cargo de vice-prefeito.

Dayse Hacker, natural do município, chegará respaldada por fortes apoios de vereadores e lideranças políticas locais, promovendo uma mudança no cenário político da cidade.

A família Hacker, com uma tradição consolidada na região, obteve uma altíssima aprovação em todas as cidades que administrou ou administra. Esse sucesso foi evidente nas últimas eleições, onde France conquistou expressiva votação nas cidades que tiveram a oportunidade de serem administrada pela família. O anúncio da filiação de Deyse Hacker ao PSDB indica um capítulo novo na política de Barreiros.

