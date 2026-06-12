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Presidência Dia dos Namorados: Lula faz live ao lado de Janja, com mensagens leves e temas fora da política Cantoras Teresa Cristina e Margareth Menezes (esta última também ministra da Cultura) fizeram participações na live

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao lado de sua esposa, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A live é uma tentativa do presidente e de sua equipe de ter mais repercussão nas redes sociais, com mensagens mais leves e com temas fora da política. A transmissão durou cerca de 22 minutos e foi realizada do Palácio da Alvorada.

Em diversos momentos, Lula e Janja tentaram demonstrar uma aparência de pessoas comuns (algo que era rotineiro da parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, com suas lives tomando leite, comendo frango assado na rua ou tomando café da manhã).

Hoje é Dia dos Namorados, mas também é dia de celebrar tudo aquilo que nos une.



O amor que construímos em família, nas amizades e no cuidado com o nosso país. Vamos conversar sobre amor, sobre Brasil e sobre esperança. https://t.co/2NTkIsJJCV — Lula (@LulaOficial) June 12, 2026

As cantoras Teresa Cristina e Margareth Menezes (esta última também ministra da Cultura) fizeram participações na live com Lula e Janja. As duas cantaram músicas dedicadas pelo casal um para o outro.

O presidente e a primeira-dama estavam ao lado de suas cachorras Também se presentearam durante a transmissão com chinelos da marca Havaianas. Os dois chinelos tinham traços que lembravam o Brasil: o dado por Lula a Janja tinha a bandeira do Brasil, enquanto o dado por Janja a Lula era todo verde, amarelo, azul e branco.

A primeira-dama aproveitou a deixa para falar que a bandeira "é nossa" e falar sobre a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo neste sábado, 13.

"Amanhã todo mundo torcendo para o Brasil, com muito amor, vestindo a camisa verde e amarela, usando a bandeira. Chega dessa coisa de que é minha e não é tua, é nossa", disse. O discurso de patriotismo é uma das principais apostas da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, comandada pelo ministro Sidônio Palmeira, para alavancar a popularidade de Lula nos próximos meses.

Lula e Janja também deram recados pedindo mais amor. O presidente falou que é preciso "tentar virar a página de todas as coisas negativas do que aconteceu na sua vida, sobretudo na vida familiar".

"O mundo precisa de amor, de muita fraternidade, solidariedade. Quando for sair de casa, joga seu ódio no lixo e saia de bom humor", afirmou.

Janja afirmou que "o ministério do amor está dentro de cada um e cada uma, a relação de amor entre pessoas é muito importante, não importa se é um casal, amigos ou companheiros de trabalho".

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