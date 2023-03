A- A+

pneumonia leve Diagnosticado com pneumonia, Lula ignora recomendação médica e marca reunião com ministros Presidente receberá autoridades no Palácio da Alvorada na tarde desta sexta-feira (24)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir com ministros e líderes nesta sexta-feira (24), no Palácio da Alvorada. Inicialmente, a reunião aconteceria pela manhã, mas foi adiada após o presidente ser diagnosticado com pneumonia leve.

Pela manhã, o médico do presidente, Roberto Kalil Filho, examinou o presidente no Alvorada e recomendou que Lula fizesse repouso nesta sexta. A viagem de Lula à China que ocorreria no sábado foi adiada para domingo.

A expectativa é que o presidente trate sobre a tramitação de Medidas Provisórias no Congresso. O tema tem motivado uma briga entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Entre os ministros que participarão da reunião estão Rui Costa, da Casa Civil; Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais; Fernando Haddad, da Fazenda; Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação; Jorge Messias, da Advocacia Geral da União; Marcio Macedo, da Secretaria Geral; Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública; e Vinícius Carvalho, da Controladoria-geral da União.

Os líderes do governo na Câmara, José Guimarães; no Senado, Jacques Wagner; e do Congresso, Randolfe Rodrigues.

