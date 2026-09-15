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CASO MASTER Diálogo encontrado no celular de Vorcaro cita pagamento mensal de R$ 500 mil a filho de Kássio Nunes Conversa deve ser citada durante julgamento no Supremo que decidirá sobre abertura de investigação contra Alexandre de Moraes

Um diálogo encontrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, trata de pagamentos ao advogado Kevin Marques, filho do ministro Kássio Nunes Marques.

Na conversa, o ex-diretor jurídico do banco Luiz Rennó responde uma mensagem de Vorcaro com dados de Kevin e cita o valor de R$ 500 mil por mês. Por meio de sua assessoria, o advogado negou ter recebido recursos do banco.

"Dos pagamentos está faltando a consult. Aqui", diz Rennó, respondendo a uma mensagem de Vorcaro com o nome e contato de Kevin Marques, em agosto de 2025. "Esse aí. Único 'meu' que faltou", acrescentou ele.

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo publicada em março deste ano mostrou que a Consult Inteligência Tributária, uma empresa de consultoria, fez pagamentos de R$ 281,6 mil a Kevin.

Em nota, a assessoria do advogado afirmou que ele nunca prestou serviços ao Master nem recebeu dinheiro de Vorcaro, mas recebeu R$ 281,6 mil da Consult, "empresa à qual prestou serviços jurídicos especializados na área tributária administrativa". "A atuação profissional do advogado Kevin Marques em favor da Consult não tem qualquer relação com o Supremo Tribunal Federal", diz o texto.

Um mês antes da mensagem da mensagem em que avisa Vorcaro sobre o pagamento que "faltou", em julho de 2025, Rennó perguntou banqueiro se deveria manter o repasse de "500 mil mês" ao advogado. Vorcaro respondeu com "kkkk".

Nunes Marques deve participar de sessão nesta terça-feira em que o plenário do STF vai decidir se autoriza uma investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes por sua relação com Vorcaro.

Os ministros da ala pró-Moraes devem citar a conversa como argumento de que não é só Moraes que mantinha relação com Vorcaro, mas também outros ministros da Corte.

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