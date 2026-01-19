Seg, 19 de Janeiro

ELEIÇÕES 2026

Diante de candidatura de Ciro, Camilo anuncia que deve deixar MEC para se dedicar à campanha no CE

Ministro afirma que pode participar da campanha à reeleição de Elmano de Freitas (PT); aliados consideram que ele poderá assumir dianteira da chapa caso chance de vitória petista esteja ameaçada

Camilo Santana deixará MEC para campanha no CearáCamilo Santana deixará MEC para campanha no Ceará - Foto: Bruna Araújo/Ministério da Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta segunda-feira que deve deixar a pasta para se dedicar à campanha eleitoral neste ano.

Camilo destacou que tem até março para tomar a decisão, mas argumentou que o cargo de ministro o deixa distante do Ceará, estado que governou por dois mandatos e foi eleito senador de 2022:

"Poderei voltar (ao cargo de senador) para me dedicar, porque vocês sabem que o papel de ministro é no Brasil inteiro, muitas vezes fica ausente no nosso estado. Vou me dedicar muito para que não haja retrocesso no Brasil e no Ceará", disse em conversas com jornalistas no Ministério da Educação.

Camilo afirmou que vai se dedicar a campanha à reeleição de Elmano de Freitas (PT) e de Lula. O ministro, porém, também é considerado um nome a que pode assumir a dianteira da chapa caso a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ameace a reeleição do atual governador.

Para o PT e o entorno de Lula, é considerado imprescindível não perder o comando Ceará para Ciro Gomes. O PT comanda desde 2015 o estado, terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste e reduto eleitoral de Lula.

"Temos até março para tomar a decisão. Quero dizer aqui claramente que meu candidato é Elmano Freitas. Vou trabalhar pra ele e o presidente Lula serem reeleitos", disse Camilo Santana.

O ministro é considerado um cabo eleitoral estratégico no Ceará. Durante a campanha municipal de 2024, Camilo Santana tirou duas semanas de férias para se dedicar a campanha Evandro Leitão (PT) a prefeitura de Fortaleza.

"Qualquer saída do ministério será para me dedicar à reeleição de Elmano e do presidente Lula. Temos uma grande equipe do MEC. O ministério está rodando bem", disse "Não tenho dúvida que minha saída ou não, jamais vai afetar o encaminhamento das ações do MEC".

