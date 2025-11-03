A- A+

Celebração Diario de Pernambuco celebra 200 anos com solenidade no Recife Eduardo de Queiroz Monteiro foi agraciado com medalha comemorativa

O Diario de Pernambuco, que completa 200 anos no próximo dia 7, abriu ontem à noite as comemorações pela data com uma cerimônia, no Teatro de Santa Isabel, no Recife. Um dos homenageados da noite com a medalha comemorativa do bicentenário foi o fundador do Grupo EQM e presidente da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

“Foi um gesto extraordinariamente largo da instituição, uma coisa generosa porque passei lá um tempo, cumprimos ali um papel. Eu recebi com grande emoção esse gesto, até porque nós disputamos o mesmo mercado, e o Diario teve esse altruísmo, essa grandeza de prestigiar não só a Folha de Pernambuco, mas o Jornal do Commercio, à medida que João Carlos Paes Mendonça também vai ser homenageado”, afirmou.

História

A cerimônia reuniu autoridades, personalidades da cultura e representantes de instituições que fazem parte da história do veículo. O presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico de Albuquerque Vital, ressaltou a importância do marco histórico para a comunicação e para a sociedade pernambucana.

“Muito importante para o Diario esse evento. Temos Eduardo de Queiroz Monteiro como um dos grandes gestores da história do jornal, que é o mais antigo da América Latina em circulação. Isso é uma vitória do povo pernambucano. Com muita garra e muita luta, chegaremos a mais tempo de vida”, disse.

A governadora Raquel Lyra destacou a longevidade do Diario de Pernambuco e o papel desempenhado pelo jornal na preservação da memória do estado.

“O Diario conta a história de Pernambuco e se reinventa a cada ano, chegando a dois séculos. Não é um momento simples para a mídia, que veio do tradicional e o impresso, permanecer firme”, declarou.

O prefeito do Recife, João Campos, reforçou o compromisso histórico da imprensa com a livre circulação de informações.

“É uma história que completa dois séculos e mostra a importância de ter veículos de imprensa livres, com altivez e capacidade de comunicar a boa informação. Isso transcende gerações”, afirmou.

Veja também