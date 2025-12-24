Qua, 24 de Dezembro

RELIGIÃO

"Diário Oficial" traz decreto de Lula que reconhece cultura gospel como manifestação cultural

Decreto define a cultura gospel como o conjunto de expressões artísticas, culturais e sociais ligadas à fé no Brasil

Foto: Ricardo Stuckert / PR

O Diário Oficial da União desta quarta-feira, 24, traz o Decreto 12.795, assinado na terça-feira, 23, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que reconhece a cultura gospel como manifestação cultural.

O decreto estabelece que a cultura gospel será compreendida como conjunto de expressões artísticas, culturais e sociais que se vinculam à manifestação da fé no Brasil, tendo em vista a valorização, promoção e proteção da cultura gospel no âmbito das políticas públicas de cultura.

