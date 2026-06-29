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PRÉ-CANDIDATO Dias após confronto com Michelle, Flávio Bolsonaro faz live defendendo "pauta das mulheres" Na ocasião, Flávio disse ter "preocupação com as mulheres"

O senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro (PL), fez uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 29, antes do jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo, e defendeu a "pauta das mulheres", dias após o confronto com a madrasta, Michelle Bolsonaro, que relatou ter sofrido "humilhação" do enteado.

A transmissão foi realizada desde Buenos Aires, onde ele disse ter realizado um "papo maravilhoso" com o presidente da Argentina, Javier Milei, às 10 da manhã, na residência oficial do chefe do Poder Executivo.

Na ocasião, Flávio disse ter "preocupação com as mulheres". "As mulheres que sustentam mais de 70% dos lares brasileiros, que sofrem com a violência. Não adianta a gente negar isso, gente, porque essa pauta de mulher não é uma pauta de ideologia, é uma pauta de economia", declarou.

O senador acrescentou: "As mulheres só querem ter a sua autonomia financeira, querem sustentar os seus lares, querem garantir que não vai faltar nada para os seus filhos. É isso".

Durante a live, Flávio voltou a dizer que fará um "tesouraço" nos impostos se for presidente. "Vamos meter a tesoura nas instruções normativas", disse.

O pré-candidato afirmou ainda que quer "reduzir a máquina pública" e "promover uma reforma tributária simplificada e moderna". Ele também falou novamente sobre o endividamento no Brasil. "O dinheiro do brasileiro não está durando o mês todo para comprar o básico", declarou.

O vídeo durou cerca de 10 minutos. Flávio afirmou que marcará uma data para fazer transmissões periodicamente, como fazia o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O senador estava vestido com a camisa da seleção brasileira, jogou bola com uma criança e vestiu uma máscara do jogador de futebol Neymar Jr.

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