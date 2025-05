Diego Cabral celebra investimentos em balanço da sua gestão

A- A+

O prefeito de Camaragibe, Diego Cabral (Republicanos), fez um balanço do começo da sua gestão, durante visita à Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (26). Na ocasião, o gestor foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro; pela vice-presidente da Folha, Mariana Costa; pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi, e pela editora de política e economia Carol Brito. O prefeito esteve acompanhado do secretário de Comunicação, Rossini Barreira; do secretário de Administração, Paulo Freitas; do procurador-geral do município, Luis Rogério Lins; e do assessor especial, Mozart Nascimento.

Investimentos

Em seu primeiro mandato, o prefeito destacou a preparação do governo para minimizar os efeitos das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife nas últimas semanas. Segundo ele, a Prefeitura de Camaragibe colocou em prática um plano de contingência coordenado pela Secretaria de Defesa Social para oferecer respostas rápidas e eficientes durante o período chuvoso.

A prefeitura também prepara uma licitação em convênio com os governos federal e estadual para investir R$ 45 milhões em obras de contenção de encostas. Segundo ele, os recursos são oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“A governadora conseguiu pelo PAC e conveniou com Camaragibe. Serão R$ 45 milhões no segundo semestre já com investimento em encostas. A gente vai fazer o maior investimento em encostas na história da cidade. Recentemente, também pegamos um crédito, junto com a Caixa, de R$ 5.5 milhões também para este tipo de investimentos. Então faremos, ao todo, R$ 50 milhões de investimentos em encostas”, afirmou.

Relação

Durante a visita, Diego Cabral relembrou a relação afetiva que tem com a Folha.

“Para mim é muito emocionante visitar a redação e as rotativas da Folha de Pernambuco. Houve uma fase da minha vida que distribuí jornais em uma kombi em Camaragibe. Então, essa visita aqui me traz recordações de um momento muito especial na minha vida”, afirmou.

Perfil

Eduardo de Queiroz Monteiro destacou o perfil do prefeito.

"Diego é uma dessas lideranças novas, com um perfil contemporâneo, oxigenado, que vai se sair muito bem. Os desafios são muito grandes, um município com aquela complexidade, na Região Metropolitana do Recife, populoso".

Veja também