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LULA REELEITO

Diferenças próprias da democracia não devem impedir construção de caminhos comuns, diz Fachin

Ele divulgou nota após a divulgação do resultado do segundo turno das eleições, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito para um quarto mandato

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Ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)Ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Antonio Augusto/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse que após a disputa eleitoral, "é momento de serenidade, responsabilidade e compromisso com o País".

Ele divulgou nota após a divulgação do resultado do segundo turno das eleições, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito para um quarto mandato.

Para Fachin, após as eleições é preciso "reafirmar o respeito à vontade soberana do povo brasileiro, livremente manifestada nas urnas".

Ele ainda destacou que a "República se fortalece quando reconhece e respeita a soberania popular, fundamento da legitimidade democrática e expressão da cidadania".

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"As diferenças próprias da democracia não devem impedir a construção de caminhos comuns para enfrentar os grandes desafios nacionais. O Brasil precisa de paz, estabilidade institucional e respostas concretas às legítimas aspirações da sociedade", afirmou Fachin.

O ministro também disse que a democracia "também se fortalece quando se revigoram as instituições republicanas" e que os três Poderes "encontram no respeito recíproco, no diálogo institucional e na fidelidade às suas competências o fundamento de sua atuação".

"Mesmo diante de divergências, é nos limites da Constituição que devem buscar as respostas, preservando o equilíbrio entre os Poderes e a integridade do Estado Democrático de Direito", acrescentou.

A nota ainda diz que o STF "continuará a exercer suas atribuições com independência, imparcialidade, e fidelidade à Constituição, assegurando a proteção dos direitos fundamentais, a segurança jurídica e o acesso à justiça, sempre nos limites de sua competência".

"É hora de transformar a legitimidade das urnas em compromisso com o futuro, as divergências em diálogo republicano e os desafios em oportunidades de construção coletiva. A Constituição é o nosso ponto de encontro. A democracia é o nosso compromisso permanente", concluiu.

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