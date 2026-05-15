Difusão Vermelha da Interpol: PF inclui Ricardo Magro, "maior sonegador de impostos" do Brasil
Dono da Refit teve nome incluído em alerta internacional durante operação Sem Refino
A inclusão do empresário Ricardo Magro na Difusão Vermelha da Interpol durante a operação da Polícia Federal desta sexta-feira resgatou um dos mecanismos mais antigos e simbólicos da cooperação policial internacional. O alerta vermelho, usado para localizar e pedir a prisão provisória de foragidos em diferentes países, foi o primeiro grande banco de dados da Interpol e existe desde 1947.
Magro, dono do grupo Refit e alvo de mandado de prisão preventiva na Operação Sem Refino, teve o nome inserido no sistema internacional após decisão da Justiça. A ofensiva também mira o ex-governador do Rio Cláudio Castro, alvo de mandados de busca e apreensão em investigação sobre suspeitas de fraude fiscal, ocultação patrimonial e evasão de recursos no setor de combustíveis.
Criada originalmente em formato analógico, a chamada “difusão vermelha” foi a base do sistema internacional de procurados da Interpol. O primeiro alerta da história foi emitido em 1947 para tentar localizar um cidadão russo acusado de matar um policial.
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Na época, os registros eram organizados manualmente em fichas de cartolina arquivadas por nomes, crimes, documentos e até placas de veículos. O sistema passou por informatização apenas na década de 1980. Hoje, a Interpol opera 19 bancos de dados globais compartilhados entre polícias de diversos países, incluindo arquivos de DNA, impressões digitais, documentos falsificados e obras de arte roubadas.
Apesar de popularmente conhecida como “lista vermelha da Interpol”, a difusão vermelha é apenas um dos mecanismos de alerta da organização. Existem outros níveis e cores usados para diferentes finalidades, como localização de desaparecidos, monitoramento de ameaças ou compartilhamento de informações sobre organizações criminosas.
Segundo a PF, a Operação Sem Refino investiga um conglomerado do setor de combustíveis suspeito de ocultação patrimonial, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.
A Justiça ainda determinou o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. O caso está inserido nas apurações relacionadas à chamada ADPF das Favelas, que investiga conexões entre organizações criminosas e agentes públicos no Rio.